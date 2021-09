சென்னைக்கு நல்ல செய்தி .. இன்னும் சில நாளில் மாறப்போகிறது.. இனி ஹேப்பியா போகலாம்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னைவாசிகள் போக்குவரத்து நெரிசலால் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஏரியாக்களில் ஒன்று கோயம்பேடு. காரணம் மேம்பால பணிகள் தான். வடபழனி - கோயம்பேடு பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது. இன்னும் சில நாளில் இந்த பாலம் திறக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. பணிகள் முழு வீச்சில் நடந்து வருகிறது.

சென்னை அற்புதமான போக்குவரத்து வசதிகள் உள்ள நகரம் என்றாலும், மிரள வைக்கும் வகையில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. இத்தனைக்கும் மற்ற நகரங்களை போல் வெளிமாவட்ட பேருந்துகள் பெரும்பாலும் ஊருக்குள் வருவது இல்லை. தாம்பரம் கோயம்பேடு புறவழிச்சாலையில் தான் வருகின்றன.

ஆனாலும் சென்னை நகரம் படாதபாடு படுகிறது. மெட்ரோ ரயில், புறநகர் ரயில், பறக்கும் ரயில், சிக்னலுக்கு சிக்னல் மேம்பாலம் இருந்து விடிவுகள் பிறக்கவில்லை.

English summary

koyambedu is one of the most troubled areas in Chennai due to traffic congestion. The reason is flyover tasks. Vadapalani - koyambedu is on the verge of completion. It has been reported that the bridge may open in a few days.