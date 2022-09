நீதிமன்றம் அனுமதி கொடுத்தால் ஓபிஎஸ்க்கு பாதுகாப்பு..சென்னை காவல்துறை விளக்கம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

அதிமுக அலுவலகம் ஓ. பன்னீர்செல்வம் செல்ல நீதிமன்றத்தில் அனுமதி கேட்டு வருமாறு காவல்துறை சார்பாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற இரு நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வு பொதுக்குழு செல்லும் என தீர்ப்பு வழங்கியது. இதைத் தொடர்ந்து அதிமுக தலைமை அலுவலகத்துக்கு நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி சென்றார்.

இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் அவர் முதன்முறையாக நேற்று தலைமை அலுவலகத்துக்கு சென்றார். ஏராளமான அதிமுகவினர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு வரவேற்பு அளித்தனர்.

ஓ.. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஓபிஎஸ்.. பாக்யராஜ் ஏன் எடப்பாடி கிட்ட போகல..இதான் காரணமா.. இப்படி ஒரு மேட்டர் ஓடுது

English summary

O.Panneerselvam going to AIADMK office. An explanation has been given on behalf of the police to seek permission from the court. The Chennai police have informed that based on the court order, the top police officers will consult and provide security.