கத்தியுடன் கெத்து..! 2K KidS புள்ளிங்கோவை கொத்தாக தூக்கி கும்பிட வைத்த போலீஸ்..! இது தேவையா தம்பி?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இன்ஸ்டாகிராமில்அதிக லைக்ஸ் மற்றும் ஃபாலோயர்களுக்கு ஆசைப்பட்டு கத்தியுடன் வீடியோ வெளியிட்ட சேத்துப்பட்டு 2கே கிட்ஸ் புள்ளிங்கோவை காவல்துறையினர் பிடித்து விசாரணை செய்ததோடு, அந்த இளைஞர் பரிதபமாக மன்னிப்பு கேட்ட வீடியோவையும் வெளியிட்டுள்ளனர்.

சமூக வலைத்தளங்களில் ஃபேமஸ் ஆகவேண்டும் என நினைத்து சில இளைஞர்கள் விபரீத விளையாட்டு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு பின்பு காவல்துறையிலும் சிக்கி சின்னாபின்னமாகும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது

தமிழகத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடைபெறுவது வழக்கம். உதாரணத்திற்கு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கும் முன் புத்தாண்டின் போது காவல்துறை வைத்து இருந்த பேரிகார்டுகளை இழுத்து சென்றதோடு போலீசாரை கோவிந்தான் என காலாய்த்து அவற்றை ஃபேஸ்புக்கில் வெளியிட்ட அட்ராசிட்டு செய்த இரு சென்னை புள்ளிங்காக்கோக்களை போலீஸார் கண்டறிந்து, அவர்கள் கையில் கட்டுடன் காட்சியளித்து மன்னிப்புக் கோரிய வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டது.

English summary

Police have arrested and interrogated a youth from the Chetput area who posted a video with a knife wishing for more likes and followers on Instagram, and released an apology video.