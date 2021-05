இடுப்பில் துண்டுடன் மாணவிகள் முன்பு வந்து நிற்பார்.. பத்மசேஷாத்திரி பள்ளி ஆசிரியரின் ஆபாச சேட்டைகள்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: மாணவிகளுக்கு ஆன்லைன் வகுப்பு எடுக்கும்போது இடுப்பில் துண்டு மட்டும் கட்டிக்கொண்டு ஆசிரியர் வந்து நிற்பார் என்ற அதிர்ச்சி தகவலை சென்னை பத்மா சேஷாத்திரி பள்ளி அலுமினி பகிரங்க குற்றச்சாட்டாக முன்வைத்துள்ளது.

சென்னை கேகே நகரில் உள்ள பத்மா சேஷாத்திரி பள்ளி ஆசிரியர் ராஜகோபாலன் என்பவரை பற்றி தான் இப்படி குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. பள்ளியின் டீன் ஷீலா ராஜேந்திரனுக்கு, முன்னாள் மாணவர்கள் அமைப்பு எழுதியுள்ள கடிதம் பற்றிய தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

இந்த கடிதத்தில் இடம்பெற்றுள்ள அம்சங்கள் ஒன்று நெஞ்சை பதற செய்வதாக இருக்கின்றன.

சென்னை பத்மசேஷாத்ரி பள்ளி பாலியல் தொல்லை விவகாரம்- உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: டாக்டர் ராமதாஸ்

English summary

The Alumini of Padma Seshadri school (PSBB school) writters a letter to the Dean, in which they are mentioning a teacher name Rajagopalan as harasses girl students.