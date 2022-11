சென்னையை புரட்டிப்போட்ட மழை.. 1990க்கு பிறகு ஒரேநாளில் அதிகம்.. மீனவர்களுக்கு பறந்த எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் பல இடங்களில் நேற்று இரவு முதல் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் கடந்த 30 ஆண்டுகள் இல்லாத வகையிலும், கடந்த 72 ஆண்டுகளில் 3வது அதிகபட்ச அளவாகவும் இன்று மழை பதிவாகி உள்ளது என தென்மண்டல வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் கூறினார். மேலும் மீனவர்களுக்கும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி பெய்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் பரவலாக வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது.

சென்னையில் நேற்று இரவு பல இடங்களில் பரவலான மழை முதல் கனமழை பெய்து வருகிறது. இன்றும் பல இடங்களில் மழை நீடித்தது.

