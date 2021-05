மீண்டு வரும் சென்னை.. கதிகலங்க வைக்கும் கோவை.. இரண்டு வாரத்தில் நடந்த 2 மாற்றங்கள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை : சென்னையில் கொரோனா பாதிப்பு வேகமாக குறைந்து வரும் அதே வேளையில், கோவையில் தொடார்ந்து அப்படியே உயர்ந்து வருகிறது. இப்படியே போனால் கோவை விரைவில் சென்னையை முந்தும் அபாயமும் உள்ளது. முதல்முறையாக சென்னையைவிட அதிக பாதிப்பு உள்ள ஒரு தமிழக மாவட்டமாக கோவை உருவெடுக்கும் நிலையும் ஏற்படலாம். 2 வாரத்தில் கோவையில் கொரோனா அதிகரித்தும், சென்னையில் குறைந்தும் காணப்படுகிறது

ஊரடங்கு காரணமாக தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு தற்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வருகிறது. நேற்று மட்டும் தமிழகத்தில் 34,285 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு உள்ளது. நேற்று ஒரே நாளில் சிகிச்சை பெற்ற 28,745 பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர்.

தமிழகத்தில் நாள் தோறும் 1 லட்சத்து 60 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு தினம் தோறும் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்தது. இந்த பரிசோதனை எண்ணிக்கை நேற்று 1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்தை கடந்துள்ளது.

English summary

While the incidence of corona in Chennai is declining rapidly, it continues to rise in Coimbatore. If this goes on, there is a danger that Coimbatore will soon overtake Chennai . For the first time, Coimbatore may emerge as a Tamil Nadu district with covid affect than Chennai.