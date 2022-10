பெண்களை வேட்டையாடும் பயங்கரவாதம்.. மரண தண்டணை தான் தீர்வு.. மாணவி கொலையால் கொதித்த காயத்ரி ரகுராம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் ஒரு தலைக்காதலால் கல்லூரி மாணவியை ரயிலுக்குள் தள்ளி படுகொலை செய்த வழக்கில் கைதான நபருக்கு மரண தண்டனை வழங்க வேண்டும். பெண்களை வேட்டையாடும் பயங்கரவாதத்தை விட்டுவிடக்கூடாது என பாஜகவை சேர்ந்த நடிகையான காயத்ரி ரகுராம் ஆக்ரோஷமாக கூறியுள்ளார்.

சென்னை ஆலந்தூர் ராஜா தெரு போலீஸ் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் மாணிக்கம் (வயது 47). இவரது மனைவி ராமலட்சுமி (43). இந்த தம்பதியின் மகள் சத்தியப்பிரியா (20).

இதில் ராமலட்சுமி ஆதம்பாக்கம் போலீஸ் நிலையத்தில் குற்றப்பிரிவு ஏட்டாக பணியாற்றி வருகிறார். மாணிக்கம் கால் டாக்ஸி ஓட்டி வந்த நிலையில் சத்தியப்பிரியா சென்னை தியாகராயநகரில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் படித்து வந்தார்.

Actress turned politician Gayathri Raghuram says, ‛‛The man who arrested by the police due to a college student murder by pushing her into a train due to a love affair in Chennai. In this case accused should be funished with death sentence’’ aggressively.