சென்னையில் அழகிகளை புக் செய்யும் "முரட்டு சிங்கிள்ஸ்.." காரணத்தை கேட்டால் மிரண்டு போவீங்க! என்னாச்சு

சென்னை: புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் நடைபெறும் பார்ட்டிகளுக்கு ஜோடியாகச் செல்வதற்காக நடன அழகிகளைச் சென்னையைச் சேர்ந்த முரட்டு சிங்கிள்கள் 'புக்' செய்து வருகின்றனர்.

இதற்காகவே பல செல்போன் ஆப்-கள் (Apps) அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அவரவர் விருப்பத்திற்கேற்பவும், பண வசதிக்கேற்பவும் விதவிதமான மாடல் அழகிகளை இளைஞர்கள் புக் செய்து வருகிறார்கள்.

ஒரு நாள் இரவு நடனமாடுவதற்காக மட்டும் ரூ. 5 ஆயிரத்தில் தொடங்கி ரூ.80 ஆயிரம் வரை நடன அழகிகள் வாடகைக்குக் கிடைப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

Single boys from Chennai are busy in booking girls for rent to accompany them to New Year's Eve parties. For this purpose many cell phone apps have been introduced.