ஓசி "ஃப்ரைடு ரைஸ்" தரமாட்டியா? கொதிக்கும் எண்ணெயை அப்படியே எடுத்து.. அலறிய உரிமையாளர்.. பகீர்

Chennai

oi-Jackson Singh

சென்னை: ஓசியில் சிக்கன் ஃப்ரைடு ரைஸ் தராததால் ஆத்திரமடைந்த புள்ளிங்கோ இளைஞர்கள், ஓட்டல் உரிமையாளர் மீது கொதிக்கும் எண்ணெய்யை ஊற்றிய சம்பவம் தாம்பரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கொதிக்கும் எண்ணெய் உடலில் பட்டதால் ஓட்டல் உரிமையாளரும், அவரது மகனும் உடல் வெந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

அப்பகுதியில் தொடர்ந்து கஞ்சா போதையில் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தவர்கள் இந்த செயலில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீஸார் அந்த இளைஞர்களை கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

The incident in Tambaram caused a stir in Tambaram when some youths threw boiling oil on the owner of the hotel, who were enraged because they did not serve chicken fried rice for free of cost.