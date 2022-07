சென்னையிலிருந்து யூ டர்ன்.. திரும்பிய பாகிஸ்தான் செஸ் வீரர்கள்.. மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன் காட்டம்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி சென்னையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், பாகிஸ்தான் நாட்டை சார்ந்த வீரர்கள் இந்த போட்டியிலிருந்து விலகிக்கொள்வதாக அறிவித்து வெளியேறினர். இந்நிலையில், விளையாட்டை விளையாட்டாக மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி முதன் முறையாக இந்தியாவில் அதுவும் சென்னையில் நடைபெற்று வருகிறது. உலகம் முழுவதும் இருந்து வீரர்களுக்கு சர்வதேச செஸ் போட்டிக்குழு அழைப்பு விடுத்திருந்தது. அதன்படி பாகிஸ்தான் நாட்டு செஸ் வீரர்களும் இந்த போட்டியில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. ஆனால் அவர்கள் பங்கேற்காமல் திரும்ப சென்றுள்ளனர்.

44-வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் மாமல்லபுரத்தில் இம்மாதம் 28 தொடங்கி ஆகஸ்ட் 10 வரை நடைபெறுகிறது. 1927 முதல் நடத்தப்பட்டு வரும் கவுரவமிக்க இந்தப் போட்டி, ஆசியாவில் 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், இந்தியாவில் முதல் முறையாகவும் நடைபெறுகிறது. இதில் 187 நாடுகள் பங்கேற்கின்றன.

எந்த செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளையும் விட இது அதிக எண்ணிக்கையைக் கொண்டதாகும். 6 அணிகளில் 30 வீரர்களைக் கொண்டு இந்த போட்டியில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவிலான அணியை இந்தியா களமிறக்குகிறது.

