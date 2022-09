திமுக ஜெயிக்க காரணமே நீங்கதான்.. உங்க எல்லா கோரிக்கையும் நிறைவேறும்.. உறுதியளித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திமுகவின் வெற்றிக்கு அரசு ஊழியர்களும், ஆசிரியர்களும் தான் காரணம் என ஜாக்டோ ஜியோ மாநாட்டில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

சென்னை தீவுத்திடலில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கூட்டமைப்பான ஜாக்டோ ஜியோ சார்பில் வாழ்வாதார நம்பிக்கை மாநாடு இன்று நடைபெற்றது.

இந்த மாநாட்டில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், நீங்கள் அரசு ஊழியர்கள் நான் மக்களின் ஊழியன். அரசும் அரசியலும் இரண்டற கலந்தது அதனை யாராலும் பிரிக்கமுடியாது எனத் தெரிவித்தார்.

மேலும், இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின், அனைத்து வகையான தற்காலிக ஆசிரியர்களும், பிற தற்காலிக பணியாளர்களும் 60 வயது வரை பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என அறிவித்துள்ளார்.

சைன் போட்டுட்டு தான் மாநாட்டுக்கே வந்திருக்கேன்.. அரசு ஊழியர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் குட் நியூஸ்!

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has said that at Jacto Geo conference, government employees and teachers are the reason for DMK's victory in assembly elections.