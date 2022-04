ஓபிஎஸ்சை பாராட்டிய முதல்வர்! அதிமுகவில் சலசலப்பு.. தான் சார்ந்த குடும்பம், “தனிப்பட்ட உதவி” ஆனது!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: இலங்கைக்கு தமிழக அரசு அனுப்பும் நிவாரண உதவிகளுக்கு 'தான் சார்ந்த குடும்பத்தின்' சார்பாக 50 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி அளிக்கப்படும் என கூறிய ஓ.பன்னீர் செல்வத்தை முதல்வர் ஸ்டாலின் பாராட்டிய நிலையில், அதிமுக அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் ஓபிஎஸ் அவர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் 50 லட்சம் தருவதாக பதிவிட்டுள்ளது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கைக்கு சுமார் 40 ஆயிரம் டன் அரிசி, மருந்துகள் உள்ளிட்ட நிவாரண பொருட்களை அனுப்ப தமிழக அரசு தீவிர முயற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது.

இலங்கைக்கு மருந்து உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களை அனுப்ப அனுமதிக்க வேண்டும் என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு கடிதம் எழுதினார்.

ஸ்டாலின் என்றாலே உழைப்பு என்று சொன்னவர் கருணாநிதி...அதை கற்றுக்கொடுத்தவர் அப்பா - முதல்வர் பெருமிதம்

English summary

While Chief Minister Stalin praised O. Panneer selvam for saying that he would donate Rs. 50 lakhs on behalf of the 'dependent family' for the relief aid sent by the Tamil Nadu government to Sri Lanka. the AIADMK's official Twitter page ops has caused a stir by posting that he will personally donate Rs. 50 lakhs.