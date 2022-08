என் மகனும் நானும் ஒண்ணா போனா அண்ணன் தம்பியானு கேக்குறாங்க.. தெருவில் இறங்கி முதல்வர் ஸ்டாலின் கலகல!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "நானும் எனது மகனும் வெளியில் சென்றால் அண்ணன் தம்பியா?" என கேட்பார்கள். உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உடற்பயிற்சி மிகவும் அவசியம். எனக்கு நேரமும், வாய்ப்பும் கிடைக்கும் போதெல்லாம் உடற்பயிற்சி செய்வேன்" என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா, சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி, சென்னை பெருநகர காவல்துறை இணைந்து வாகனம் இல்லா போக்குவரத்தை மேம்படுத்த 'ஹேப்பி ஸ்ட்ரீட்ஸ்' என்ற நிகழ்ச்சியை நடத்தி வருகிறது.

வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரை 'ஹேப்பி ஸ்ட்ரீட்ஸ்'நிகழ்ச்சி நடைபெறும் நிலையில் சென்னை அண்ணா நகரில் இன்று நடைபெற்ற 'ஹேப்பி ஸ்ட்ரீட்ஸ்' நிகழ்ச்சியை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பார்வையிட்டார்.

100-வது நாளை நோக்கி...சென்னையில் இன்றும் 1 லி.பெட்ரோல் ரூ102.63; 1 லி. டீசல் ரூ94.24-க்கு விற்பனை

English summary

TN Chief Minister MK Stalin, who participated in the Happy Streets program. “Everyone should exercise to keep their bodies healthy. I exercise whenever I get time and opportunity," he said.