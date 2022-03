DravidianBudget2022.. மீண்டும் "தமிழ்நாடு நம்பர் 1" என்ற நிலையை நோக்கி..முதல்வர் ஸ்டாலின் பெருமிதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் வரலாற்றுக் கடமையை உணர்ந்து தமிழ்நாட்டின் நிதிநிலையை மேம்படுத்தும் திராவிட பட்ஜெட் 2022ஐ தாக்கல் செய்த நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகள் எனவும், மீண்டும் 'தமிழ்நாடு நம்பர் 1' என்ற நிலையை நோக்கி விரைவாக நடைபோடுவோம் என தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

2022-2023-ம் நிதி ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வதற்காக தமிழக சட்டசபை இன்று கூடியது. அப்போது நிதி அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார்.

இந்தடில் பட்ஜெட் சென்னை வெள்ளத்தடுப்பு பணிக்கு ரூ.500 கோடி ஒதுக்கீடு, நகைகடன், பயிர்கடன், சுயஉதவி குழு கடன் தள்ளுபடிக்காக ரூ.4131 கோடி ஒதுக்கீடு, கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை என பல்வேறு சிறப்பு அம்சங்கள் நிறைந்த பட்ஜெட் அறிவிக்கப்பட்டது.

சிறந்த நிர்வாகத் திறனுக்கு தமிழக பட்ஜெட் ஒரு எடுத்துக்காட்டு! ஜவாஹிருல்லா பாராட்டு!

English summary

Recognizing the historic duty of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK), Tamil Nadu Chief Minister Stalin has congratulated Finance Minister Palanivel Thiagarajan for presenting the Dravida Budget 2022, which will improve the state of Tamil Nadu's finances, and said on his Twitter page that he would soon return to the status of ‘Tamil Nadu No. 1’.