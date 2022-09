ஜெர்மனியிலிருந்து திரும்பிய ராஜாத்தி அம்மாள்! குடும்பத்துடன் சென்று நலம் விசாரித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஜெர்மனியில் மருத்துவ சிகிச்சையை முடித்துக் கொண்டு சென்னை திரும்பிய ராஜாத்தி அம்மாளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது மனைவி துர்கா ஸ்டாலினுடன் நேரில் சென்று சந்தித்து நலம் விசாரித்தார்.

செரிமான மண்டலத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமாக ஜெர்மனியில் உள்ள Bonn மருத்துவமனையில் கடந்த 15 நாட்களுக்கும் மேலாக தங்கி சிகிச்சை பெற்று வந்தார் ராஜாத்தி அம்மாள்.

ஜெர்மனியில் சிகிச்சை பெற்ற ராஜாத்தி அம்மாளை அவரது மகள் கனிமொழி உடனிருந்து கண்ணும் கருத்துமாக கவனித்துக் கொண்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Chief Minister Stalin along with his wife Durga Stalin personally visited Rajathi Amma who returned to Chennai after completing medical treatment in Germany and inquired about her well-being.