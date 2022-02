சட்டை மட்டுமல்ல மொத்தமும் கழன்று போகப்போகிறது.. ஜெயக்குமார் "சம்பவம்" பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் கடிதம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் அமைச்சரான ஜெயக்குமார் சட்டத்தைத் தன் கையிலே எடுத்துக்கொண்டு, திமு கழக நிர்வாகியின் சட்டையைக் கழற்றி அவமானப்படுத்தியிருக்கிறார். கழகம் இதனைச் சட்டரீதியாக நிச்சயம் எதிர்கொள்ளும். அப்போது அவர்களின் சட்டை மட்டுமல்ல, மொத்தமும் கழன்று போகிற வகையில் அம்பலப்படுவார்கள் என்பது நிச்சயம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கட்சியினருக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் நேற்று முன்தினம் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தல் நடைபெற்றது. இதில், சென்னை ராயபுரத்தில் 49வது வார்டில் திமுகவினர் சிலர் அத்துமீறி வாக்குச் சாவடிகளுக்குள் நுழைந்து கள்ள ஓட்டு போட்டதாக அதிமுக தரப்பில் குற்றசாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது.

இதனிடையே கள்ள ஓட்டு போட முயன்றதாக திமுக நிர்வாகி ஒருவரை அதிமுகவினர் மடக்கி பிடித்தனர். ஜெயக்குமார் முன்னிலையிலேயே அவரை சிலர் தாக்க தொடங்கினர். அப்போது, பிடிபட்ட அந்த நபரிடம் சட்டையை கழட்டும்படி கடுமையாக ஜெயக்குமார் கூறினார்.

Former minister Jayakumar has taken the law into his own hands and insulted the DMK executive by taking off his shirt. The corporation will definitely face this legally. Then Chief Minister MK Stalin wrote a letter to his party saying that not only their shirt but their whole body would be exposed.