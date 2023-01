மிஸ் பண்ணாதீங்க.. பிறகு வருத்தப்படுவீங்க.. முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அசத்தல் அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ் நூல்களை மொழியாக்கம் செய்ய தமிழ்நாடு அரசால் மொழிபெயர்ப்பு மானியமாக 3 கோடி ரூபாய் Translation grant வழங்கப்படும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புதிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

எழுத்தாளர்களுக்கு - பதிப்பாளர்களுக்கு - மொழிபெயர்ப்பாளர்களுக்கு இது மிகப்பெரிய வாய்ப்பு என்றும் இதனை நன்கு பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.

இது தொடர்பாக முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

சட்டம்-ஒழுங்கு நிலவரம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று உயர் போலீஸ் அதிகாரிகளுடன் தீவிர ஆலோசனை.. ஏன்?

English summary

Chief Minister Stalin has announced a new announcement that the Tamil Nadu government will provide a translation grant of 3 crore rupees for the translation of Tamil books.