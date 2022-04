உயிர் காத்த ஊடகவியலாளர்கள்! “காலத்தினால் செய்த நன்றிக்கு பாராட்டுகள்” தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் தீ விபத்து ஏற்பட்ட போது பணிக்கு இடையேயும் பல உயிர்களை ஊடகவியலாளர்கள் காப்பற்றிய நிலையில், காலத்தினால் செய்த நன்றிக்கு பாராட்டுகள் என தமிழக தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை நகரின் மிக முக்கியமான பகுதியான சென்ட்ரல் பகுதியில் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது தலைமை மருத்துவமனை அமைந்துள்ளது.

சென்னை மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் இந்த மருத்துவமனையில் பல்வேறு நோய்களுக்கு சிகிச்சை பெறுவதற்காக ஆயிரக்கணக்கான நோயாளிகள் வந்து செல்வது வழக்கம்.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has thanked the journalists for saving many lives during the fire at the Rajiv Gandhi Hospital in Chennai.