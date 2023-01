தை 1 வாழ்த்து பெற வந்தவர்களுக்கு பரிசாக ரூ.100! கருணாநிதி நினைவிடத்தில் குடும்பத்தினருடன் முதல்வர்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி தனது குடும்பத்தினருடன் கருணாநிதி நினைவிடத்துக்கு சென்று மரியாதை செலுத்தினார்.

வழக்கமான வெள்ளை வேட்டை சட்டையை தவிர்த்து, பட்டு வேட்டியும் நீல நிற சட்டையும் அணிந்து பொங்கலை உற்சாகமாக கொண்டாடியுள்ளார் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின்.

முன்னதாக தை முதல் நாள் வாழ்த்து பெறுவதற்காக தனது இல்லம் வந்த நிர்வாகிகளுக்கும், கட்சிக்காரர்களும் பொங்கல் பரிசாக ரூ.100 பணம் வழங்கினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

உதயசூரியனை வணங்கி.. சாதி, மதம் கடந்து பொங்கல் கொண்டாடுவோம் -பட்டு வேட்டி சட்டையில் ஸ்டாலின் வாழ்த்து

English summary

On the occasion of Pongal, Chief Minister Stalin visited Karunanidhi Memorial along with his family. Apart from the usual white dhoti and shirt, Chief Minister Stalin enthusiastically celebrated Pongal by wearing a silk vest and a blue shirt.