’ஆக.30’ தேதி குறித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! ஆளுநருக்கு கேட் போட பிடித்த ரூட்! உதயமாகிறதா புது கொள்கை?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தேசிய கல்விக் கொள்கை தொடர்பாக தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களுடன் ஆலோசனை நடத்திய நிலையில், வருகின்ற 30ஆம் தேதி மாநில கல்விக் கொள்கையை உருவாக்குவது குறித்து துணைவேந்தர்களுடன் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

மத்திய அரசு கொண்டுவர நினைக்கும் தேசியக் கல்விக் கொள்கைக்கு தமிழக அரசு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறது.

குறிப்பாக இந்தி திணிப்பு உள்ளிட்ட விஷயங்களை கிட்டத்தட்ட 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக மத்திய அரசுடன் தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சிகள் எதிராகவே இருந்து வந்திருக்கின்றன என்பது வரலாறு.

English summary

