பள்ளிகள் திறப்பு! துள்ளிவரும் பிள்ளைச் செல்வங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன்! முதல்வர் ஸ்டாலின் ட்விட்..!

Chennai

சென்னை : கோடை விடுமுறைக்குப் பின் தமிழகத்தில் இன்று பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் துள்ளிவரும் பிள்ளைச் செல்வங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் என தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார்.

TN Schools Reopen! Students உற்சாகம்..வரவேற்ற ஆசிரியர்கள் | *TamilNadu | OneIndia Tamil

தமிழகத்தில் முதல் வகுப்பு முதல் 9ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு, மே 13 முதல் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டது.நேற்றுடன் விடுமுறை முடிந்த நிலையில், பத்தாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு இன்று அனைத்து பள்ளிகளும் திறக்கப்படுகின்றன.

கடந்த வாரம் திறக்கப்படவிருந்த சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளும் தமிழக அரசு அறிவிப்பை ஏற்று இன்று திறக்கப்படுகின்றன. இதனையடுத்து மாணவர்கள் உற்சாகத்துடன் பள்ளிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has extended his best wishes to all the children who are flocking to school in Tamil Nadu today after the summer holidays.