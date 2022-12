கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள்! திணறும் சென்னையின் சாலைகள்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: கிறிஸ்துமஸ், புத்தாண்டு மற்றும் பள்ளிகளுக்கு அரையாண்டு விடுமுறையும் விடப்பட்டுள்ளதால் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்லும் பயணிகள் கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால், பெருங்களத்தூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் வசிக்கும் வெளிமாவட்ட மக்கள் பண்டிகைகள் மற்றும் விடுமுறை தினங்களில் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வது வழக்கம்.

இதனால், பண்டிகைக்கு முந்தைய நாட்களில் சென்னையில் இருந்து பெரும் கூட்டமே தென் மாவட்டங்களை நோக்கி படையெடுக்கும். இதனால், பேருந்து, ரயில்கள் என எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் கூட்டம் அலை மோதும்.

அரையாண்டு விடுமுறை..கிறிஸ்துமஸ்..சொந்த ஊருக்கு படையெடுக்கும் மக்கள்..சிறப்பு பேருந்து இயக்கம்

English summary

There is an increase in the number of travelers from Chennai to their hometowns due to Christmas, New Year and half-yearly school holidays. Due to this, there has been a heavy traffic jam in Perungalathur.