“சபாஷ்”.. ரொம்ப ஓபனா இருக்காரு! ஸ்டாலின் உயர்ந்து நிற்கிறார் - ஒளிப்பதிவாளர் பி.சி.ஸ்ரீராம் வாழ்த்து

சென்னை: தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பொதுவெளியில் மனம்விட்டு உண்மையை பேசியது அவரது வலிமையை காட்டுவதாகவும் அவர் நிமிர்ந்து நிற்பதாகவும் பிரபல ஒளிப்பதிவாளர் பிசி ஸ்ரீராம் தெரிவித்து இருக்கிறார்.

இந்திய அளவில் முன்னணி திரைப்பட ஒளிப்பதிவாளராக திகழ்ந்து வருபவர் பி.சி.ஸ்ரீராம். தமிழில் அறிமுகமாகி, மலையாளம், தெலுங்கு, இந்தி என பல மொழி திரைப்படங்களில் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார் பிசி ஸ்ரீராம்.

மௌன ராகம், நாயகன், தேவர் மகன், குருதிப்புனல், அலைபாயுதே, ஓகே கண்மணி, ரெமோ என பல திரைப்படங்களில் ஒளிப்பதிவு செய்து முத்திரை பதித்து உள்ளார். மீரா, குருதிப்புனல், வானம் வசப்படும் ஆகிய திரைப்படங்களையும் இயக்கி இருக்கிறார்.

English summary

Famous cinematographer PC Sriram has said that Tamil Nadu Chief Minister speaking the truth in public shows his strength and he is standing tall. He said that, "To speak ones mind in public needs a strong mind. stalin has gone one step further to speak the truth to all. This is shows his strength in today's world of direct communication & being open & fearless. He stands tall."