எங்களுக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி இருந்தால் அம்மா உணவகம் இருக்குமா?-ஆதங்கப்பட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!

சென்னை: திமுக அரசு காழ்ப்புணர்ச்சியுடன் செயல்படவில்லை என்பதற்கு அம்மா உணவகம் ஒரு சாட்சி என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் சட்டசபையில் விளக்கம் தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரத்தில் அமையும் ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்தை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைக்கப்படும் என்று உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி இன்று சட்டசபையில் அறிவித்தார்.

இதையடுத்து இந்த அறிவிப்பை கண்டித்து அதிமுக உறுப்பினர்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர்.

Chief minister of MK Stalin says there is no political Vendetta over Jayalalitha University issue and he says Amma Unavagam scheme is continuing in Tamilnadu. Not satisfied with Chief Minister reply aiadmk MLA done workout in the Tamil Nadu assembly