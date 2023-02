வாணியம்பாடி கூட்டநெரிசலில் பலியான 4 பெண்கள்.. தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் துரதிர்ஷ்டவசமாக பலியான நிலையில் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார்.

சென்னை: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் பலியான நிலையில் அவர்களின் குடும்பத்துக்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் ஸ்டாலின் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளார். முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியில் இருந்து 4 பெண்களின் குடும்பத்துக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் வழங்கப்படுவதாகவும், கடும் காயமடைந்து மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவோருக்கு ரூ.50 ஆயிரமும் வழங்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தைப்பூசத்தை முன்னிட்டு திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடியில் ஜின்னா பாலம் அருகே தனியார் நிறுவனம் சார்பில் ஆண்டுதோறும் இலவச வேட்டி சேலைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் நாளை தைப்பூசம் கொண்டாடப்பட உள்ளது.

இதையடுத்து இலவச வேஷ்டி, சேலை வழங்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது. இதற்கான டோக்கன் இன்று வழங்கப்பட்டது. வாணியம்பாடி ஜின்னா மேம்பாலம் அருகே டோக்கன் வழங்கப்பட்டது.

வாணியம்பாடி அருகே இலவச வேஷ்டி சேலைக்கான டோக்கன் வினியோகம்..நெரிசலில் சிக்கி 4 பெண்கள் பலியான சோகம்

Tamil Nadu Chief Minister Stalin has announced relief to the families of 4 women killed in Vaniyambadi stampede in Tirupathur district. Chief Minister Stalin said that Rs.2 lakh each will be given to the families of 4 women from the Chief Minister's General Relief Fund.