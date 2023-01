அரசு ஊழியர்களின் நலன் காப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கிறேன்! சட்டசபையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அரசு ஊழியர்களின் நலன் காப்பதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பதாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய நிதி ஆதாரத்தை திரட்டுவதுதான் தங்கள் முன்னால் உள்ள மிகப்பெரிய சவால் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில், ஆளுநர் உரை மீதான விவாதத்திற்கு பதிலுரை ஆற்றிய போது இதனைக் கூறினார். மேலும் இது தொடர்பாக அவர் பேசியதாவது;

தமிழ்நாடு வாழ்க! வாழ்கவே! கணீர் முழக்கத்துடன் சட்டசபையில் பேசிய முதல்வர் ஸ்டாலின்- முழு உரை!

English summary

Chief Minister Stalin has said that he is committed to protecting the welfare of government employees. He mentioned that the biggest challenge in front of them is raising new source of funds.