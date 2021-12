புத்தாண்டு அன்று.. என்னை சந்திக்க கட்சியினர் யாரும் நேரில் வர வேண்டாம் - கண்டிப்பு காட்டும் ஸ்டாலின்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: ஆங்கில புத்தாண்டை ஒட்டி ஜனவரி 1-ம் தேதி வாழ்த்து தெரிவிப்பதற்காக கட்சியினர் யாரும் கண்டிப்பாக தன்னை நேரில் சந்திக்க வர வேண்டாம் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்.

கொரோனா நோய்த் தொற்றின் புதிய வடிவான ஒமைக்ரான் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு தமக்கு இருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இது தொடர்பாக அவர் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;

Cm Stalin says, On January 1, Do not let any of the executives come in person to meet me