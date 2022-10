ஆர்.நல்லகண்ணுவுக்கு திடீர் உடல்நல குறைவு! சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தின் முதுபெரும் அரசியல் தலைவர்களில் ஒருவரும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான ஆர் நல்லகண்ணு உடல்நல குறைவு காரணமாக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரருமான ஆர் நல்லகண்ணுக்கு கடந்த சுதந்திர தின விழாவின் போது முதல்வர் ஸ்டாலின் தகைசால் தமிழர் விருதுநகர் வழங்கினார்.

விருது தொகையோடு 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியும் வழங்கப்பட்ட நிலையில் அதனுடன் ஐயாயிரம் ரூபாய் சேர்த்து தமிழக அரசிடமே வழங்கினார் நல்லகண்ணு.

English summary

One of the veteran political leaders of Tamil Nadu and one of the senior leaders of the Communist Party of India, R Nallakannu, has been admitted to the Rajiv Gandhi Government Hospital in Chennai for treatment due to poor health.