சிபிசிஐடி பணியில் சுணக்கம்; முதலமைச்சரை முழுமையாக நம்புகிறோம் - கனியாமூர் பள்ளி மாணவியின் தாய்

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரணம் தொடர்பாக அவரது தாய் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நேரில் சந்தித்தார்.

மாணவியின் மரணம் தொடர்பான வழக்கில் யார் குற்றம் செய்திருந்தாலும் அவர்கள் விரைவில் கண்டறியப்பட்டு தண்டிக்கப்படுவார்கள் என முதலமைச்சசர் உறுதியளித்ததாக மாணவியின் தாய் கூறியுள்ளார்.

அதேபோல இந்த வழக்கு குறித்து சிபிசிஐடி விசாரணை மேலும் தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என்றும் தாய் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மர்மமரணம்.. பள்ளி நிர்வாகிகள், ஆசிரியர்களுக்கு ஜாமீன்.. உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

(கனியாமூர் பள்ளிமாணவியின் தாய் முதாமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தப்பின் பேட்டி): The mother of the student said that the Chief Minister assured that whoever is guilty of the death of the student will be found and punished soon.