வீணை வடிவில் கருணாநிதியின் பேனா நினைவுச் சின்னம் கட்டுமானம்! கடல் அலை வடிவில் பாலம்! ருசிகரத் தகவல்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கருணாநிதியின் பேனா நினைவுச் சின்னம் கடலுக்கு நடுவே அமைக்கப்படவுள்ள நிலையில், அதன் முழுக் கட்டுமானமும் வீணை வடிவில் உருவாக்கப்படவுள்ளது.

தமிழின் பண்பாட்டு அடையாளங்களை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இயல், இசை, நாடகம் மற்றும் கருணாநிதி பயன்படுத்திய பொருட்களை பிரதிபலிக்கும் வகையில் திட்டப்பணிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

இதனிடையே கடலுக்கு மத்தியில் கருணாநிதியின் பேனா நினைவுச் சின்னம் அமைப்பது தொடர்பாக வரும் ஜனவரி 31ஆம் தேதி பொதுமக்களிடம் கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடத்தவுள்ளது தமிழக மாசுகட்டுப்பாட்டு வாரியம்.

English summary

While Karunanidhi's pen memorial will be erected in the middle of the sea, its entire construction will be made in the shape of a veena. The projects are designed to reflect Karunanidhi's use of art, music, drama and materials as an expression of Tamil cultural identity.