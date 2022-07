கோயம்பேடு அல்ல.. கிளாம்பாக்கத்தில் இருந்துதான் இனி இந்த ஊர்களுக்கு பஸ்கள் கிளம்பும்.. தீவிர ஆலோசனை

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கிளாம்பாக்கத்தில் அமையவுள்ள பேருந்து நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

தமிழகத்தின் மிகப்பெரிய பேருந்து நிலையமாக சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து பகுதிகளுக்கும் இங்கிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் சென்னையில் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. பண்டிகை நாட்களில் கடும் நெரிசல் ஏற்படுவதால் வெளியூர் செல்பவர்களும் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

English summary

During Festival Days, Buses to different districts are plying from various bus stations around Chennai. In order to find a permanent solution to this, the construction of a new bus stand at Klambach at a cost of Rs 393.74 crore is in full swing. Regarding this Bus stop, Meeting held today.