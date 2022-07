கோவில் சொத்துக்களின் வருவாயை வசூலித்தாலே.. பற்றாக்குறையில்லா பட்ஜெட் கிடைக்குமே! உயர்நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛கோவில் நிலங்களை மீட்பதில் சுணக்கம் கூடாது. அறநிலையத்துறை கோவில்களுக்கு சொந்தமான சொத்துகள் மூலம் வரும் வருவாயை முறையாக வசூலித்தால் தமிழகத்தில் பற்றாக்குறை இல்லாத பட்ஜெட் தாக்கல் செய்ய முடியும்'' என சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கூறினர்.

கோவில் சிலைகள் மற்றும் நகைககள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரித்தது. இதில் 75க்கும் மேற்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவில் 35 அமல்படுத்தப்பட்டதாகவும், 5 உத்தரவுகள் மாநில அரசு தொடர்பில்லாதது என்றும், 32 உத்தரவுகளில் மறு ஆய்வு செய்ய வேண்டுமென தமிழக அரசு தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

"There should be no hesitation in reclaiming temple lands. Madras High Court Judges said that Tamil Nadu would be able to file a deficit-free budget if the revenue coming from the properties belonging to the temples is properly collected by the hindu religious department.