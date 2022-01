தமிழகத்தில் மீண்டும் 1,500-ஐ கடந்த கொரோனா.. ஆக்டிவ் கேஸ்கள் உயர்வு.. இந்த 5 மாவட்டங்களில் அதிவேகம்

Chennai

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இன்று 1,594 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. கொரோனாவுக்கு மேலும் 6 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிவேமாக அதிகரித்து வருகிறது.

நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு 1500-ஐ கடந்துள்ளது. சென்னையில் கொரோனா பரவல் வேகம் இரட்டிப்பாகி உள்ளது. இங்கு 776 பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Corona infection has been confirmed in 1,594 people in Tamil Nadu today. 6 more died of corona. Corona infection is on the rise in Tamil Nadu. The worst affected districts are Chennai, Chengalpattu, Coimbatore, Tiruvallur and Tiruppur