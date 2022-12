தண்டவாளத்தில் விரிசல்..1 கி.மீ தூரம் நடந்தே சென்று ரயிலை நிறுத்திய இளம்பெண் மஞ்சு.. பயணிகள் பாராட்டு

Chennai

கடலூர்: ரயில் தண்டவாளத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டதை பார்த்து ஒரு கிலோ மீட்டர் தூரம் நடந்தே சென்று தகவல் கொடுத்த மஞ்சு என்ற பெண்ணுக்கு பயணிகளும் ரயில்வே அதிகாரிகளும் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் மக்களின் பயண தேவையை பூர்த்தி செய்வதில் ரயில்வேக்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது. நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் ரயில்களில் பயணித்து வருகின்றனர்.

சென்னை உள்ளிட்ட நகரங்களில் இருந்து வெளி மாவட்டங்களுக்கு செல்வதற்கும் தொலை தூர பயணங்களும் மக்கள் பெரிதும் ரயில் பயணத்தை சார்ந்து இருக்கின்றனர். இதற்காக எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், பேசஞ்சர் ரயில்கள் போன்றவை இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

Passengers and railway officials have expressed their appreciation to a woman named Manju, who saw a crack in the railway track and walked a kilometer to report it.