வட கிழக்கு பருவமழை காலத்தில் உருவாகும் புயல்..2023 ஜனவரி வரை தமிழகத்தை வச்சு செய்யப்போகும் மழை

சென்னை: நடப்பாண்டு வடகிழக்கு பருவமழையின் போது புயல் உருவாகும் வாய்ப்பு குறைவு தான் என சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த வடகிழக்கு பருவமழை காலம் அதிக அளவில் மழையை கொடுக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கடந்த மாதம் இறுதியில் தொடங்கியது. வழக்கத்தை விட தாமதமாக பருவமழை தொடங்கினாலும் பல பகுதிகளில் கொட்டித்தீர்த்தது. நவம்பர் 1ம் தேதி நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில் 8 செமீ மழை பெய்துள்ளது, இது 30 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு மழையும், 72 ஆண்டுகளில் 3வது மழையும் ஆகும்.

நவம்பர் 1, 1964 அன்று, நுங்கம்பாக்கத்தில் 11 செ.மீ மழை பெய்தது, 1990 இல் இந்த எண்ணிக்கை 13 செ.மீ ஆக இருந்தது என்று சென்னை மண்டல வானிலை மையத்தின் தலைவர் டாக்டர் எஸ் பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார். சென்னை மாவட்டத்தில் இந்த ஆண்டு அக்டோபர் 1ம் தேதி முதல் நவம்பர் 1ம் தேதி வரை 20 செ.மீ மழை பெய்துள்ளது. வழக்கமாக, இந்த நேரத்தில் சென்னையில் 28 செ.மீ மழை பெய்யும். ஆனால், இந்த ஆண்டு இந்த காலகட்டத்தில் இயல்பை விட குறைவாகவே பெய்துள்ளது.

தொடங்கிருச்சிப்பா..தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை..5 நாட்களுக்கு வெளுத்து வாங்கப்போகுதாம்! உஷார்!!

The Chennai Meteorological Center has said that there is little chance of storm formation during the current year's northeast monsoon. The Meteorological Department has also predicted that this Northeast Monsoon season is likely to bring heavy rainfall.