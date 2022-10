மிக கனமழை..7 மாவட்ட மக்களே உஷார்..தீபாவளி நாளில் உருவாகும் புயல்.. எங்கு கரையை கடக்கும் தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலைகொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தமிழகத்தில் இன்று 7 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. 20க்கும் மேற்பட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் திருப்பூர் மாவட்டம் வெள்ளக்கோவில் பகுதியில் 11 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. திருமயம், தொண்டியில் தலா 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. வாடிப்பட்டி, ஆவுடையார் கோவில், திருப்புவனம் பகுதியில் தலா 8 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சின்கோனாவில் தலா 7 செமீ மழையும், அவினாசி, தஞ்சாவூர். கொடுமுடி, சத்தியமங்கலம், திண்டுக்கல் பகுதிகளில் தலா 6 செமீ மழையும் பதிவாகியுள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் நேற்று பரவலாக நல்ல மழை பெய்து உள்ளது.

இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

