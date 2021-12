திணறடிக்கும் கொரோனா.. டெல்லியில் 50 %, மும்பையில் 70 % பாதிப்பு உயர்வு

Chennai

இந்தியா ஓமிக்ரான் அச்சுறுத்தலை எதிர் கொண்டுள்ள நிலையில் தலைநகர் டெல்லியில் 50 சதவீதமும் மும்பையில் 70 சதவீதமும் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளை கவலை அடையச் செய்துள்ளது.

தென் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் கண்டறியப்பட்ட கொரோனா வைரஸ் தொற்றின் அடுத்த அவதாரமான ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று, இந்தியாவிலும் கால் பதித்துள்ளது. மஹாராஷ்டிரா, டெல்லி, தமிழகம், ஆந்திரா, தெலங்கானா, குஜராத், உத்தர பிரதேசம், கர்நாடா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பரவி உள்ளது.

ஓமிக்ரான் பாதிப்பு- டெல்லிக்கு மஞ்சள் எச்சரிக்கை- அமலுக்கு வரும் அதிரடி கட்டுப்பாடுகள்!

ஓமிக்ரான் வைரஸ் தொற்று டெல்டா வகை கொரோனா தொற்றுகளை விட மிகவும் ஆபத்தானது என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளதால், கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தும்படி, அனைத்து மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தி உள்ளது.

