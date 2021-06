வெளி நாட்டு தடுப்பூசிகளுக்கு இனி இந்தியாவில் டிரையல் இல்லை.. நேரடியாக மக்களுக்கு செலுத்த முடிவு

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஃபைசர் மற்றும் மாடர்னா போன்ற வெளிநாட்டு தடுப்பூசிகள் இனி இந்திய சந்தைக்கு தாமதம் இன்றி வந்தடைய வழி ஏற்பட்டுள்ளது. உள்ளூர் டிரையல் என்ற நடைமுறையை நீக்குவதாக இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டாளர் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

1st Dose Covishield.. 2nd Dose Covaxin மாற்றி போட்டால் என்னவாகும்?

குறிப்பிட்ட நாடுகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு தடுப்பூசிகள் மற்றும் அவசரகால பயன்பாட்டிற்காக WHO அனுமதி தந்த தடுப்பூசிகளுக்கு, இனி இந்தியாவில் சோதனைகள் தேவையில்லை என்று இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டாளர் அமைப்பு (டி.சி.ஜி.ஐ) கூறியுள்ளது.

வழக்கமாக எந்த ஒரு நாட்டு தடுப்பூசியாக இருந்தாலும், இந்திய அரசு அங்கீகாரம் கொடுத்த பிறகும், இந்தியாவில் டிரையல் நடத்தப்பட வேண்டும்.

தடுப்பூசி எப்படிப்பூ.... நம்ம தலைவர் வடிவேலு ஸ்டைலில்.. கிளைமேக்ஸ்தான் செம்ம ஹைலைட்! ஜாலி வீடியோ

English summary

Foreign vaccines like Pfizer and Moderna can now reach the Indian market without delay. Drug Controller General of India (DCGI) has said it will abolish the practice of local trial.