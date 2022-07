பள்ளிகளில் தமிழ்ப் பாட வேளைகள் குறைப்பு.. தமிழுக்கு செய்யும் அவமரியாதை இது.. கொதித்தெழுந்த ராமதாஸ்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளில் தமிழ் பாட வேளைகளை குறைக்கும் முடிவை கைவிட வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

நடப்பு கல்வியாண்டு ஜூன் மாதம் 13ம் தேதி தொடங்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் நடப்பு ஆண்டுக்கான பாடவேளைகள் குறித்த தகவல்களை பள்ளிக்கல்வித்துறை அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் அனுப்பியுள்ளது. அதில், 6 முதல் 10ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பாட வேளைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஆர்ஆர்ஆருக்கு போட்டியாக ரரக்கள் போடும் மாஸ் செட்! QR கோட் ரெடி! அதிமுக பொதுக்குழுவில் என்ன நடக்கும்?

English summary

The current academic year started on 13th June.the Department of School Education has sent information about the lessons for the current year to all the schools. Out of which, Tamil and English lessons have been reduced for students from class 6 to 10.