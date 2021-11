தீபாவளி கொண்டாட தயாராகும் மக்கள் - சென்னையில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இன்று முதல் இயக்கம்

Chennai

சென்னை: தீபாவளிப் பண்டிகையை முன்னிட்டு சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கு இன்று முதல் வரும் 3ம் தேதி வரை மொத்தம் 16,540 பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன. போக்குவரத்து நெரிசலைக் குறைக்கும் வகையில் சென்னையில் 6 இடங்களில் பேருந்து நிலையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. நவம்பர் 5 முதல் 8ம் தேதி வரை சொந்த ஊர்களில் இருந்து சென்னை திரும்ப சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்.

தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்பட உள்ளது. பண்டிகை கால விடுமுறையை முன்னிட்டு சென்னையில் வசிக்கும் மக்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு செல்ல ஏதுவாக ஆண்டுதோறும் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் தீபாவளி பண்டிகைக்காக சிறப்பு பேருந்துகள் இன்று முதல் இயக்கப்படுகின்றன.

சென்னையில் வசிப்பவர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு செல்வதற்கு 16,540 பேருந்துகளும், சொந்த ஊர்களில் இருந்து திரும்பி வர 17,719 பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளன.

