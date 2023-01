சசிகலா கோட்டையில் கொடி நாட்டும் எடப்பாடி.. ஜம்ப் செய்யும் டெல்டா முக்கிய புள்ளிகள்.. காரணம் இதுதான்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் - எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையிலான மோதல் ஒரு பக்கம் என்றால் தான்தான் அதிமுகவின் பொது செயலாளர் என சசிகலா ஒரு பக்கம் தனி ஆவர்த்தனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் தீவிர அரசியலில் ஈடுபட போகிறேன் என்று சொன்னாலும் ஆக்டிவாக இல்லாத அவரது செயல்பாடுகளால் டெல்டா மாவட்ட நிர்வாகிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.

அதிமுகவில் தலைமை பதவிக்கு சண்டை போட்டுக் கொள்வது ஒன்றும் புதிதல்ல ஜெயலலிதா ஜானகி காலம் தொட்டு அதிமுகவில் நீயா நானா சண்டை தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது. அந்த வகையில் ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின் கட்சியும் ஆட்சியும் ஒருவரிடம் தான் இருக்க வேண்டும் என தம்பிதுரை பற்றவைக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் தர்மயுத்தம் நடத்த வேண்டியது ஆயிற்று.

ஜெயலலிதா மரணத்தின் போது ஓ.பன்னீர்செல்வம் முதல்வராக பதவி ஏற்ற நிலையில் அதற்குப் பிறகு அதிமுக பொதுச் செயலாளராக சசிகலா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ஓபிஎஸ் தொடங்கி தற்போது எடப்பாடி வரை அனைவருமே சசிகலாவின் காலில் விழுந்து நீங்கள்தான் அடுத்த பொது செயலாளர் ஆக வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார்.

English summary

If the conflict between O. Panneerselvam and Edappadi Palaniswami in the AIADMK is one sided, Sasikala is making a separate claim as the General Secretary of the AIADMK. But the Delta district administrators are dissatisfied with his activities, which are not active despite saying that he is going to be involved in active politics.