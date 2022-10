வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தம்..தீபாவளி வரை இடி மின்னலுடன் கொட்டப்போகும் கனமழை..சூறாவளியும் வீசுமாம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அந்தமான் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, தென்கிழக்கு மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்தியகிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் உருவாகக்கூடும். இது மேலும் மேற்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து அக்டோபர் 22 ஆம் தேதிவாக்கில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையக்கூடும். இது அதற்கடுத்த 48 மணி நேரத்தில் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் புயலாக வலுபெறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவான மழை அளவு நீலகிரியில் 10 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. பேராவூரணி,

குளச்சல்,தலா 9 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. காட்பாடி 7, முகையூர், விழுப்புரம், அவலூர்பேட்டை,வேலூர் தலா 6 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது. சூளகிரி, வாணியம்பாடி, திருப்பத்தூர், அரிமளம், நன்னிலம், நாமக்கல் ஆட்சியர் அலுவலகம், தலா 5 செமீ மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழக கடலோரப்பகுதிகளின் மேல் நிலவும் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக, இன்றைய தினம் தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அநேக இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர் மற்றும் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யவாய்ப்புள்ளது.

Depression in Bay of Bengal Heavy rain till Diwali Met office prediction Due to atmospheric low circulation over Andaman and adjoining areas, a low pressure area is likely to develop over Southeast and adjoining Central East Bay of Bengal during the next 24 hours. It is likely to move further west-northwestward and intensify into a depression by October 22. It is likely to intensify into a storm over central West Bengal during the next 48 hours.