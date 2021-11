வங்கக் கடலில் ஒன்று அரபிக்கடலில் மற்றொன்று... ஒரே நேரத்தில் உருவாகும் காற்றழுத்த தாழ்வு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் ஒரே நேரத்தில் அந்தமான் அருகே வங்கக்கடலில் நாளையும், மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடலில் டிசம்பர் 1ஆம் தேதியும் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இதில் அந்தமான் அருகே உருவாக உள்ள காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் இந்திய வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 25ஆம் தேதி வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியது. நவம்பர் மாதம் முதலே மழை தீவிரமடைந்தது. அடுத்தடுத்து உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுநிலைகள், காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி கரையை கடந்தது. இதன் காரணமாக தமிழத்தின் பல மாவட்டங்களில் அதிகனமழை பெய்து பெருவெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது.

சென்னை, செங்கல்பட்டு,காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் , கடலூர், விழுப்புரம், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி என பல மாவட்டங்களில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளதால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் தவித்து வருகின்றனர். இயல்புவாழ்க்கை முடங்கியுள்ளது. அத்தியாவசியப்பொருட்களைக் கூட வாங்க வர முடியாமல் சிக்கித் தவிக்கின்றனர்.

English summary

The Indian Meteorological Department has forecast the formation of successive depression in the Bay of Bengal and the Middle East Arabian Sea near the Andamans.