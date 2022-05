நடிகர்களை நம்பி ஏமாறாதீங்க.. டிஜிபி சைலேந்திர பாபு தந்த முக்கிய அட்வைஸ்! வீடியோவில் சொன்ன காரணம்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மியில் வரும் நடிகர்களின் விளம்பரங்களை நம்பி ஏமாற வேண்டாம் எனவும், ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடினால் தற்கொலை செய்து கொள்ளும் நிலை ஏற்படும் என தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு டிஜிபி சைலேந்திர பாபு எச்சரித்துள்ளார்.

பணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு அல்லது வீட்டில் இருந்தே சம்பாதிக்கலாம் என நினைத்து அறியாமையில் மூழ்கி மன நோயாளிகளாக மாறி தற்கொலை செய்துகொள்ளும் நபர்களின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் அதிகரித்து வருகிறது.

விட்டதை பிடித்து விடலாம் என நினைத்து கடனுக்கு மேல் கடன் வாங்கி கடனில் மூழ்கி வேறு வழியின்றி தற்கொலை முடிவை தேர்வு செய்யும் அவலநிலை நீடிக்கத்தான் செய்கிறது. ஆன்லைன் ரம்மி, ட்ரேடிங்க் ஆப்கள் தான் இந்த அவலநிலைக்கு காரணம்.

’ஆன்லைன் ரம்மி’ மேலும் ஒரு பலி! தொடர்சாவுகளை வேடிக்கை பார்க்கும் தமிழக அரசு? அன்புமணி ராமதாஸ் கேள்வி

English summary

Tamil Nadu law and order DGP Sylendra Babu has warned people not to be fooled by the advertisements of actors appearing in online rummy and this is caused committing suicide by playing online rummy.