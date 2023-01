"நில்லுங்கப்பா".. கலங்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி?.. 18 மாஜிக்களாமே.. அதுவும் 3 மணி நேரம்.. அடுத்த சரவெடி

18 மாஜிக்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி 3 மணி நேரம் பேசி முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளதாக தெரிகிறது

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: நடக்க போகும் இடைத்தேர்தலில், திமுக கூட்டணி களத்தில் தீவிரம் காட்டி வரும்நிலையில், அதிமுக தரப்பு அதிரடியான எந்த முடிவையும் இதுவரை அறிவிக்கவில்லை.. தொடர் ஆலோசனை கூட்டங்கள், நடந்துவரும் நிலையில் 2 விதமான சிக்கல்களையும் அக்கூட்டங்களில் விரிவாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது.

ஈரோடு இடைத்தேர்தலுக்கு அரசியல் கட்சிகள் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றன.. கடந்த தேர்தலில் அதிமுகவுடன் கூட்டணியில் இருந்த பாஜகவும் இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது குறித்து ஆலோசித்து வருகிறது.

ஆனால், பாஜக இன்னும் எந்த முடிவையும் சொல்லவில்லை.. பாஜக போட்டியிட்டால் நாங்கள் ஆதரவு தருவோம் என்று ஓபிஎஸ் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இந்திக்கு எதிரான போராட்டம் தொடரும்.. பிற மொழிகளை அழிக்க பாஜக முயற்சி.. மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு!

Did the 18 seniors consult with Edappadi Palanisamy and What was the decision taken against OPS