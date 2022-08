மிட்நைட்டில்.. ரஜினிக்கு போனை போட்ட புள்ளி.. ஸாரி சொல்லிட்டாராமே.. கதிகலங்கும் ரெய்டு மேட்டர்.. ஏன்?

Chennai

சென்னை: திடீர் ரெய்டுகள் காரணமாக, கோலிவுட் வட்டாரமே வெலவெலத்து போயுள்ள இந்நிலையில், முக்கிய தகவல் ஒன்று பரபரத்து வருகிறது.

பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர் அன்புச்செழியன்.. இவருக்கு 58 வயதாகிறது.. இவர் தமிழகத்தின் பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களை தயாரித்து உள்ளார்.

தமிழ் சினிமாவில் அதிகம் கோலோச்சுபவரும்கூட.. கடந்த 2020ம் ஆண்டு, திடீரென அன்புச்செழியன் மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர்..

அப்போது, கணக்கில் வராத பணத்தை கைப்பற்றிய நிலையில், இந்த விவகாரம், அப்போது, தமிழ் திரையுலகில் மிகப்பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

இந்நிலையில் மீண்டும் அன்புச்செழியன் வீடு மற்றும் அவருக்கு சொந்தமான இடங்களில், வருமான வரித் துறையினர் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்..

