சென்னா ரெட்டி, பன்வாரிலால் வரிசையில் ஆளுநர் ரவி? இறையன்பு விளக்கமும், திமுக அமைதியும்! பின்னணி என்ன?

சென்னை: தமிழக முன்னாள் ஆளுநர் சென்னா ரெட்டி மற்றும் பன்வாரிலால் புரோகித் வரிசையில் ஆர்.என். ரவி தொடர்பான செய்திகளும் அரசியலில் பரபரப்பை கிளப்ப ஆரம்பித்துள்ளன.

இதுவரை இல்லாத வகையில் முதல்முறையாக, அதிகாரிகள் நேரடியாக ஆளுநருக்கு, திட்டங்கள் தொடர்பான விரிவான அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாக வெளியான தகவல் தான் இதற்கு காரணம்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு அனைத்து துறை செயலாளர்களுக்கும், தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு எழுதிய கடிதம் ஒன்றில் திட்டங்களின் அமலாக்கம் மற்றும் செயல்பாடுகள் குறித்த விபரங்களை பவர்பாயிண்ட் மூலம் தயார் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

அலுவல் ரீதியாக அனுப்பிய கடிதம் விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது - இறையன்பு விளக்கம்

English summary

Tamil Nadu governor RN Ravi following the footpath of former governors Chenna Reddy and Banwarilal Purohit, says political experts. Even though Tamil Nadu chief secretary Iraianbu has explained about the PowerPoint presentation letter which he wrote to all the secretaries is just a governance process, the secretariat sources says, Tamil Nadu government secretaries had never been sharing data with Governor directly.