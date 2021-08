எஸ் பி வேலுமணி இடங்களில் சோதனை: 'தி.மு.க அரசுக்கு பழிவாங்கும் எண்ணம் இல்லை'.. எ.வ.வேலு சொல்கிறார்!

Chennai

சென்னை: புகாரின் அடிப்படையில் எஸ் பி வேலுமணி தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் சோதனை நடத்துவதாகவும் பழிவாங்கும் எண்ணம் திமுக அரசுக்கு இல்லை எனவும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியின் வீடு, அவரது சகோதரர், ஆதரவாளர் வீடு உள்ளிட்ட 60 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை போலீசார் சுமார் 12 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக அதிரடி சோதனை நடத்தினார்கள்

Based on the complaint, Public Works Minister EV Velu has said that the Anti-Corruption Department is conducting raids in places related to SB Velumani and that the DMK government has no intention of retaliating