பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரம்.. மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்யுங்கள்.. ஓபிஎஸ் பரபர அறிக்கை!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க மக்களிடம் ஒப்புதல் பெறமுடியவில்லை என்றால், மாற்று இடத்தை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், பரந்தூரில் இரண்டாவது சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது. ஆனால் அப்பகுதி மக்கள் விமான நிலையத்தை மாற்று இடத்தில் அமைக்கக் கோரி தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

English summary

O. Panneer Selvam has insisted that if the approval of the people cannot be obtained to construct an airport at Parandur, then Government should Choose alternative location.