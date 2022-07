நீட் மரணங்களை மறைக்க கலவரத்தை கிளப்பி இருக்கலாம்.. அதிமுக இன்பதுரைக்கு வந்த திடீர் சந்தேகம்

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : நீட் தேர்வால் ஏற்படும் தொடர் மரணங்களை மறைக்க கள்ளக்குறிச்சி சம்பவத்தை திமுக திட்டமிட்டே நடத்தியிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுகிறது என அதிமுக சட்ட ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினர் இன்பதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

எப்போதும் ஒரு செய்தியை மறைக்க இன்னொரு செய்தியை கிளப்பி விடுவது தான் திமுகவின் வேலை என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளரான இன்பதுரை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கருக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்தது கூட அனைவரும் இதைப் பற்றியே பேச வேண்டும் மற்றவற்றை மறந்து விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

கள்ளக்குறிச்சி எஸ்பியாக சார்ஜ் எடுத்த பகலவன்.. 'அமைதியான சூழலை கொண்டுவருவதே முதல் வேலை’ அதிரடி பேட்டி

English summary

AIADMK executive Inbadurai said that DMK's job is always to stir up one news to cover up another news, there is a suspicion that DMK may have planned Kallakurichi violence to cover up the NEET deaths.